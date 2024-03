Qeveria shqiptare konfirmon investimin e dhëndrit të Trump në Sazan, por jo në Zvërnec!

Në Tiranë kryeministri Edi Rama mirëpriti sot planet e kompanisë amerikane Affinity Partners e sipërmarrësit Jared Kushner për të investuar në turizmin shqiptar.

Zoti Kushner, dhëndri i ish presidentit Donald Trump, publikoi në rrjetin X pamje nga projektet, që ai synon të realizojë në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit. Por për këtë të fundit, ministria shqiptare e Turizmit deklaroi se nuk ka ende dijeni.

Ndërsa i bëri jehonë zhvillimit të sektorit të Turizimit në vend, veçanërisht pas ecurisë gjatë vitit të shkuar, duke folur në Asamblenë e Partisë Socialiste e cila u mbajt sot në një nga zonat e bregdetit të Durrësit, kryeministri Edi Rama, foli dhe për planet e shpallura publikisht nga sipërmarrësi amerikan Jared Kushner.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Këto ditë, Jared Kushner, një sipërmarrës i madh amerikan dhe dhëndrri i ish presidentit Trump,shpalli pulbikisht ambicjen për të investuar në dy projekte të mëdha turistike në Shqipëri. Po ata që na tregonin Malin e Zi për zhvillimin e turizmit dhe investimet e huaja direkte, sot na flasin për rrezikun që i kanoset Sazanit nga kthimi në një xhevahir i kurorës së artë të turizmit në Mesdhe”, tha zoti Rama.

Edhe pse përmendi dy projekte, kryeministri, u ndal në fakt vetëm të plani për ishullin e Sazanit.

Dy ditë më parë, në një intervistë për Bloomberg News, dhëndri i ish presidentit Donald Trump bëri të ditur se po planifikon të shndërrojë ishullin e Sazanit në një eko-resort luksoz.

LEXONI EDHE KËTËKushner, dhëndri i Trump-it, projekt turistik për Sazanin

Ai shtoi gjithashtu se kompania e tij Affinity kërkon të zhvillojë zonën e Zvërnecit, pranë Vlorës, duke planifikuar ndërtimin e disa resorteve me afro 10 mijë dhoma hotelesh dhe vila. Zoti Kushner publikoi në rrjetin social X disa pamje ilustruese të të dy projekteve për të investimit në bregdetin e Shqipërisë.

Në komentet për Zërin e Amerikës, ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ndërsa konfirmoi aplikimin e kompanisë së zotit Kushner për projektin në ishullin e Sazanit, tha se nuk ka dijeni mbi një projekt për Zvërnecin.

Njoftimi i zotit Kushner, përkon me ndryshimet që shumica socialiste miratoi pak javë më parë, mbi një variant të qeverisë për “Zonat e Mbrojtura”, të cilat i hapin rrugë ndërtimit në to, të hoteleve apo projekteve të tjera që konsiderohen si investime strategjike.

Zoti Rama foli me ironi ndaj atyre që shohin një lidhje direkte mes këtyre ndryshimeve dhe projekteve të shpallura nga zoti Kushner, i cili vitin e kaluar kishte vizituar Shqipërinë, në shoqërinë e ish ambasadorit amerikan në Gjermani, Richard Grenell.

Ekspertë të mjedisit vërejnë se trualli i ishullit të Sazanit është zonë ushtarake, por nuk bën pjesë në zonat e mbrojtura natyrore, ndërsa perimetri ujor rreth ishullit është pjesë e Parkut Kombëtar Detar Sazan - Karaburun.

Ndërsa Zvërneci, theksojnë ata, është zonë e mbrojtur e kategorisë 5, pjesë e pejsazhit të mbrojtur Vjosë - Nartë, dhe aty nuk lejohet ndërtimi, sepse është pjesë e zonës qendrore.

Në ndryshimet e fundit ligjore, sipas tyre, qeveria ka hequr nën-zonimet nga pejsazhet e mbrojtura, duke u hapur rrugën ndërtimeve në zonat e mbrojtura, ndërsa me ligjin e mëparshëm, nuk lejohej ndërtimi në asnjë zonë të mbrojtur.

Këto ndryshime ligjore janë kundërshtuar me forcë nga organizatat mjedisore, nga opozita, që i shohin këto si ligje me porosi. Për ndryshimet e fundit në këtë ligj pritet qëndrimi i Presidentit të Republikës, nëse do t’i miratojë ato, apo nëse do t’i kthejë për rishikim në Kuvend.

Socialistët duken të vendosur për të ecur përpara me investimet në sektorin e turizmit, duke tërhequr kapitalet private. Kryeministri Rama, nuk hezitoi të sulmonte Prokurorinë dhe Gjykatën e Posaçme për shkak të bllokimit të një kontrate për një investim të dy kompanive shqiptare në bazën detare të Limionit në Sarandë, ndonëse publikisht është shprehur në mënyrë të përsëritur se nuk komenton vendimet e institucioneve të Drejtësisë apo të ushtrojë trysni ndaj tyre.

“Absurdi arrin deri në pikën ku merret peng me sekuestro preventive në emër të NATO-s një investim me rëndësi strategjike, afro 200 milionë euro, në Limionin e Sarandës, i cili qysh në kohën e Zogut ka patur plan zhvillimi për marinë turistike”, tha zoti Rama.

Baza e Limionit, u vu nën sekuestro preventive një vit më parë, duke ndërprerë investimet në zonë, pasi sipas Prokurorisë “disponimi i kësaj prone nga subjektet private cënon gatishmërinë dhe operacionalitetin e Forcës Detare”./zeri i amerikes