Qeveria bëri shpenzimet e Ramës sekret shtetëror, Berisha: Akt antikushtetues, zyrtarizoi vjedhjet

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 14:23
Politikë

Kryetari i PD, Sali Berisha, përmes një statusi në rrjetin social facebook, ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se nuk ka asnjë dallim nga diktatori Enver Hoxha, duke shpallur sekret shtetëror shpenzimet e kryera me me paratë e taksapaguesve shqiptarë.

“Edi Rama i shisheve 33 mije euro Romanee Conti dhe i fluturimeve 23 milionë euro me avion charter, ka shpallur sekret shtetëror shpenzimet e tij të bëra me paratë e taksapaguesve shqiptarë.

Njësoj si Enver Hoxha që i kishte shpenzimet sekrete dhe të pakufijshme. Ky akt antikushtetues, zyrtarizon vjedhjet”, shkruan Berisha.

