“Qerimi është shalqi me provë”, Rama në Mallakastër: Kungulli është i mirë por nuk bëhet…

Kryeministri Edi Rama është ndalur në Mallakastër për të vijuar më tej fushatën e gjelbër të mbjelljes së pemëve dhe prezantimit të kandidatit të zgjedhjeve lokale, Qerim Ismailaj. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u shpreh se Qerimi është shalqi me provë, ndryshe nga kandidatët e rivalëve të cilët i cilësoi si kunguj dhe kastravecë.

“Ky është shalqi me provë. Edhe kastraveci i mirë për sallatë është por shalqi nuk bëhet, edhe kungulli për byrek.

Qerimi është shalqi me provë. Kur zgjedh se kush do të ndriçojë qytetin, këtu nuk zgjedh për tifozllik atë qa ta mbush syrin që e bën punën më të mirë se të tjerët. Për tifozllëk janë shumë të djathtë që nuk e shohin me sy PS apo mua.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

S’ka problem fare, kur të dal unë në televizor një shtypje të dalin tek ekrani i zorrës qorre. Unë s’kam dalë për krushqira kam dalë për t’ju thonë a doni të zgjidhni punë. Doni të ngatërroni punë? Futeni tek zorra qorre. “, tha Rama.