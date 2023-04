Përfundon takimi i Escobar me Ramën, ja fokusi i bisedimeve mes tyre

Ka zgjatur rreth 20 minuta takimi i kryeministrit Edi Rama me Gabriel Escobar, të dërguarin e SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor.

Mësohet se mes tyre është diskutuar për zgjedhjet vendore të cilat do të mbahen në 14 maj.

Ndërsa në orën 17:00, Escobar do të takohet me presidentin Bajram Begaj.

Nga opozita pritet që nesër të takohet me kreun e komanduar të Partisë Demokratike Enkelejd Alibeajn, Gazment Bardhin e Jorida Tabakun, ndërsa nuk do të takojë Sali Berishën, i shpallur non grata nga SHBA