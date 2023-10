Pse nuk ishit bashkë me Kurtin në stadium? Ja si përgjigjet Rama

Kryeministri Edi Rama anashkalojë të përgjigjet për marrëdhëniet jo të mira mes tij dhe Kurtit. U pyet edhe për faktin se gjatë ndeshjes ë Shqipërisë me Çekinë nuk ishin pranë njëri-tjetrit.



Pse Shqipëria dhe Kosova janë në ditët më të keqe mes tyre. U duke edhe në stadium?

Nuk merrem me organizimin e protkollit, U ula tek tre vendet që kisha vet. Nuk e dija që kryeministri Kurti do të vinte për ndeshjen. Në pjesën ku ishte Kurti kishte dhe të tjerë ndodheshin aty. Nuk më njoftuan se kush do ishte aty.

Po raportet me Vuçiç?

Janë të drejtëpërdrejtë, siç kanë qenë gjithmonë. E di shumë mirë se cili është pozicioni i serbisë dhe se di se pse po diskutojmë.