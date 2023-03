PS zyrtarizon kandidatët më 25 mars, zbardhen disa nga emrat që priten të garojnë ne zgjedhjet e 14 majit

Partia Socialiste ka 7 dilema për të zgjidhur përfundimisht lidhur me përcaktimin e kandidaturave për zgjedhjet lokale të 14 majit, ku synojnë të fitojnë në shumicë dërrmuese ndaj opozitës së përçarë.

Pas mbledhjes së kryesisë së partisë në 25 mars, socialistët në pushtet do të konfirmojnë përfundimisht 61 emrat me të cilët do kërkojnë të korrë një tjetër sukses në votimet për pushtetin lokal. Qytetet ku ende nuk është gjetur konsensusi për kandidat janë: Himara, Kuçova, Patosi, Bulqiza, Librazhdi dhe Dimali.

Nga ana tjetër, selia rozë do garojë me emra të rinj në Gramsh, Krujë, Shkodër, Has, Konispol dhe Peqin. Ndërkohë, ashtu siç është paralajmëruar prej muajsh me radhë, gati më shumë se 2/3 e kryebashkiakëve aktual socialist do të rikandidohen për 14 majin, saktësisht 45.

Në 27 mars, është afati i fundit i caktuar nga KQZ për regjistrimin e kandidatëve për kryetarë të bashkive në zgjedhjet e 14 majit.

Dilema për 7 bashkitë, nga Goro në Himarë te Bulqiza me kryebashkiakun e arrestuar

Kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro drejton këtë qytet që prej vitit 2011. Rikandidimi ose jo i tij nga PS për herë të tretë nuk është ndarë përfundimisht. Goro u sulmua ashpër nga shefi i tij, kryeministri Edi Rama në 2021 lidhur me pastrimin e mbeturinave në qytet, duke thënë se bashkia e Himarës fle gjumë.

Një vit më vonë, Rama e përgëzoi Goron për punën e mirë, pas “drurit” publik që i dha. Ndërkohë, të sigurt rikandidimin nuk e kanë as Rajmonda Balilaj në Patos, Kreshnik Hajdari në Kuçovë dhe Juliana Memaj në Dimal. Në Librazhd, Kastriot Gurra, krah i fortë kryetarit të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, nuk do t’i jepet shans tjetër për të drejtuar këtë bashki.

Në këtë qytet, socialistët janë ndarë mes Mariglen Dishës dhe Ermal Kurtit. Bulqiza ende nuk ka një emër konkret pasi kryebashkiaku në detyrë, Lefter Alla, i cili kërkoi të rikandidonte për herë të dytë, u arrestua me urdhër të SPAK për një tender klientelist me vlerë 3 milionë euro. Po ashtu, Fredi Kokoneshi, kryebashkiaku i Divjakës që plagos në nëntor 2022 me shoferin e tij nga një ish-punonjës bashkie, nuk është zyrtarizuar si kandidaturë e PS në 14 maj për këtë qytet.

9 risitë, deputeti Ajazi kandidon në Gramsh, “digjet” Bushi në Krujë, ja emrat

Pas Benet Becit në Shkodër, një tjetër deputet socialist do garojë në zgjedhjet lokale të 14 majit. Besjan Ajazi pritet të dorëzojë mandatin për të garuar në Gramsh. Socialistët nuk do t’i japin një tjetër mundësi kryebashkiakut në detyrë të Gramshit, Klodian Taçe.

Në Has, Halit Mulaj është përzgjedhur nga PS në vend të kryetarit të bashkisë Liman Morina. Erges Dule do zëvendësojë Shuaip Beqirin në Konispol, ndërsa Bukurosh Maçi do zërë vendin e Lorenc Toskut.

Në Vlorë, ambasadori i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Ermal Dredha do garojë për kryetar bashkie, pas “djegies” së Dritan Lelit nga Edi Rama.

Në Selenicë, kryebashkiaku Pëllumb Binaj nuk do të kandidojë për herë të dytë, duke i hapur rrugë Dhimitër Kapajt.

Në Sarandë, ku ka pasur kundërshtime nga anëtarësia socialiste, nuk është mirëpritur kandidatura e biznesmenit Oltion Çaçi në vend të kryebashkiakut në detyrë Adrian Gurma. Socialistët në Sarandë kundërshtuan të dërguarin politik të PS në qarkun Vlorë, Blendi Klosi, se Çaçi nuk është banor i lindur në Sarandë, dhe për më tepër s’është anëtar i partisë rozë.

Befasuese është mënjanimi i Artur Bushit, kryebashkiakut të Krujës. Edhe pse është lavdëruar nga Rama për punën e bërë në këtë qytet që prej 2015 kur fitoi për herë të parë, Bushi nuk do të lejohet të garojë për herë të tretë.

Së fundmi, ai u mor në pyetje nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar para 4 ditësh lidhur me kallëzimin e një qytetari se bashkia e Krujës i ka bllokuar 3 ndërtime pa leje. Në vend të Bushit, socialistët në Krujë do garojnë me Redon Roshin.

U dënua nga GJKKO për fshehje dënimi në Greqi, Ismailaj rikandidon në Mallakastër

Kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, i cili u dënua në shkurt nga GJKKO me 6 muaj burg, konvertuar në 40 orë punë publike, do përfaqësojë sërish PS në garë për këtë qytet. Kjo gjë u konfirmua përfundimisht nga kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla në Kryesinë e Kuvendit për mediat.

“Sa i përket rastit të Mallakastrës nuk ka asnjë ndalim dhe ai do të jetë kandidati ynë”, tha Balla për mediat. Ismailaj rezultoi se kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim në Greqi prej 3 vitesh, për rrahjen e një personi. Pas vendimit të GJKKO, ai tha se nuk do ta jepte dorëheqjen.