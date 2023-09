PS shpall fitoren, Majko: I kemi një borxh të madh Kukësit

Partia Socialiste ka shpallur fitoren në zgjedhjet për kryebashkiakun e Kukësit, teksa kandidati socialist Albert Halilaj mori rreth 5 mijë vota më shumë se Emri Vata i koalicionit “Bashkë Fitojmë.



Pandeli Majko, drejtues i PS-së për qarkun e Kukësit është shprehur se ky qytet i ka futur në borxh, me fitoren që morën për të udhëhequr bashkinë.

“Kjo është fitore e një djali që fiton në Kukës dhe që do tu shërbejë të gjithëve pa asnjë dallim partiak. I kemi një borxh të madh Kukësit. Ky borxh nuk shpërblehet me fjalë, por me vepra”, u shpreh Majko.