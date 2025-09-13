LEXO PA REKLAMA!

Ps ndryshon rregulloren e Kuvendit

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 12:47
Politikë

Me konstituimin e Parlamentit te ri dhe zgjedhjen e Niko Peleshit në krye, socialistët kanë përveshur mëngët për ti dhënë drejtim agjendës së tyre politike.

Porosia e Edi Ramës e shprehur në Asamble për të reformuar Kuvendin, pritet të vihet në zbatim ditën e hënë pasi kryeparlamentari i ri pret ne kryesine e Kuvendit krerët e grupeve parlamentare.

“Ftoj kryetarët e grupeve parlamentare për një takim ditën e hënë me datës 15 shtator në orën 11: 00 në kryesinë e Kuvendit për të diskutuar dhe për të dorëzuar propozimet e tyre për kryesinë e Byrosë së Kuvendit, sekretariatet e Kuvendit, përbërjen për këshillin e rregullores, mandatet, këshillin për legjislacionin dhe delegacionet e përhershme në organizatat ndërkombëtare“-u shpreh Peleshi.

Për ta bërë realitet shtimin e tyre nga 8 në 11, është e domosdoshme ndryshimi i Rregullores së Kuvendit, ndaj të martën mazhoranca ka parashikuar mbledhjen e Këshillit të Rregullores dhe Mandateve për të shqyrtuar dokumentin ku shkruhen rregullat e bashkëjetesës politike në Kuvend.

Në të njëjtën ditë projekt-vendimi për ndryshmin e komisioneve kuvendore do i kalojë seancës plenare që pasditen e 16 shtatorit që do thirret për të votuar me procedurë të përshpejtuar rregulloren dhe strukturën e re te Kuvendit.

Konferenca e kryetareve që pritet të thirret të mërkurën do të përcaktojë kohën e debatit për qeverinë e re dhe programin e saj në dy seanca maratonë. Më votimin e qeverisë se re pasditen e se premtes pritet që kabineti i ri ti drejtohet Presidencës për t’u betuar me dorën në Kushtetuta para kreut te shtetit.

 

