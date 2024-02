PS “ndez motorët”! Zgjedhje të brendshme për drejtuesit e degëve, ja kur mblidhet Kongresi

Partia Socialiste është tashmë në një proces riorganizmi. Në Asamble është miratuar plani i veprimit ku në periudhën 15 shkurt-15 mars do të mbahen zgjedhjet e brendshme për drejtuesit e degëve.

Deri më 15 mars do të jenë zgjedhur drejtuesit e degëve, ndërsa më 12 qershor, do të mbahet Kongresi i PS.

Po ashtu do të zgjidhen delegatët për kongresin, që do të mbahet më 12 qershor, që përkon me 33-vjetorin e krijimit të PS-së.