PS miraton të enjten marrëveshjen për emigrantët/ PD kërkesë Kushtetueses: Shqyrto me urgjencë padinë

Mazhoranca vendosi ditën e sotme të futë me procedurë të përshpejtuar për ta miratuar të enjten (14 Dhjetor) në Kuvend marrëveshjen Rama-Meloni për ngritjen e kampeve në vendin tonë për strehimin e refugjatëve nga vendet afrikane që kapen në brigjet italiane.

Pas këtij akti nga socialistët, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i është drejtuar me një shkresë Gjykatës Kushtetuese ku i kërkon që të shqyrtojë menjëherë padinë dhe të pezullojë procedurën parlamentare për ratifikimin e marrëveshjes.

Kjo gjë është bërë me dije nga kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale shprehet se Gjykata Kushtetuese duhet të sillet si e tillë dhe jo i shtojcë pa vlerë e Qeverisë së Edi Ramës.

“Mazhoranca socialiste, edhe pse ka një kërkesë për kontrollin e kushtetutshmërisë, duke shfrytëzuar heshtjen e çuditshme të GjK, po shqyrton me procedurë të përshpejtuar marrëveshjen me Italinë dhe në kundërshtim me kalendarin e miratuar nga Koferencën e Kryetarëve.

Sot kam ripërsëritur për herë të tretë kërkesën drejtuar për pezullimin e procedurës parlamentare për ratifikimin e marrëveshjes.

GjK duhet të sillet si e tillë dhe jo i shtojcë pa vlerë e Qeverisë së Edi Ramës. Marrja në shqyrtim paraprak menjëherë e kërkesës së opozitës është detyrim që buron nga Kushtetuta dhe Ligji për Gjykatën Kushtetuese! E kundërta është atentat ndaj shtetit ligjor dhe minon përfundimisht besimit tek GjK.” – shkruan Bardhi