PS merr shumicën e votave në garën për këshillin bashkiak të Gjirokastrës! Si renditen partitë e tjera

Partia Socialiste ka marrë shumicën e votave në garën për këshillin bashkiak në Gjirokastër. Deri në tani, janë numëruar 23 nga 67 kuti votimi ku në epërsi është PS me 23 këshilltarë bashkiakë.

Pas saj renditen koalicioni “BF”me 4 këshilltarë bashkiakë, PD me 2, PSD me 1 dhe PGJ me 1.

PS: 23

1. Lindita Rova

2. Gentian Llogo

3. Mihare Lapa

4. Sokol Feruni

5. Merita Isaraj

6. Fotis Kristidhi

7. Manjola Shehaj

8. Petrit Brahimi

9. Mimoza Cabeli

10. Erjon Kore

11. Lindita Leskaj

12. Shkelqim Guce

13. Marjola Binozi

14. Viktor Nurce

15. Etleva Kondi

16. Armand Hilaj

17. Orgesa Haska

18. Ledion Pandos

19. Ardita Kocollari

20. Kristaq Cucani

21. Tefta Sufati

22. Ledion Kazaku

23. Ana Papadhimitri

BF: 4

1. Eri Shehaj

2. Anila Cacaj

3. Dashnor Aliko

4. Fatjona Basha

PD: 2

1. Spartak Drasa

2. Enkelejda Mahmutaj

PSD: 1

1. Arjanit Muho

PGJ: 1

1. Arben Rexhaj