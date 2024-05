PS mbledh sot grupin parlamentar, deputetët propozojnë emrat për presidentin e ri

Shumë shpejt socialistët do të kenë emrat për presidentin/en e ri të vendit! Sot, Partia Socialiste dot të mbledhë Grupin Parlamentar ku do të bëhet dorëzimi i emrave të propozuara nga deputetët socialist për presidentin/en e re.

Partia Socialiste e cila ka edhe mazhorancën e parlamentit ka ngritur edhe grupin e punës që do të zhvillojë konsultimet me grupet e tjera e parlamentare në Kuvend, për të përzgjedhur një emër konsensual, ku të mërkurën pritet të takohet me opozitën.



PS ka mandatuar Taulant Ballën, Elisa Spiropalin dhe Damian Gjiknurin për procesin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Ilir Meta do të jetë në krye të Presidencës deri më 24 korrik 2022, ndërsa Kuvendi duhet të nis procesin e zgjedhjes së tij jo më vonë se 24 maji 2022 sipas Kushtetutës.

Partia Socialiste zgjodhi Enklejed Alibeajn për negociatat për emrin e Presidentin të ri duke përjashtuar nga ky proces Sali Berishën. Ish-kryeministri në televizionin e familjes së tij ka komentuar këtë qëndrim të PS-së duke thënë se e kanë nderuar, pasi sipas tij është fatkeqësi të negociosh me anëtarë të një organizate kriminale.

“Balla tha se do merret me Alibeajn. Mendoi se mua më lëndoi, por më nderoi. Për ne është fatkeqësi të kesh të bësh me anëtarë të një organizate kriminale. Do qëndrojmë opozitë e vërtetë.”-tha Berisha.