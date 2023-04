PS kërkon tërheqjen e tij nga gara, kandidati i Ramës në Shijak: Në Zvicër kam vetëm...

Pas kërkesës së Partisë Socialiste për çrregjistrimin e tij për shkak të një dënimi në Zvicër, kandidati i koalicionit Bashkë Fitojmë për Shijakun, Rezeart Tusha ka reaguar.

Tusha tha se nga Zvicra ka vetëm kundravajtje për shkak se ka shkelur lejen e qëndrimit, por sipas pretendimeve, ai është kapur me 42 gram heroinë në vitin 1997 dhe pas dëbimit i është ndaluar hyrja për pesë vite.

Tusha i hodhi poshtë akuzat, duke thënë se gjithçka bëhet nga frika e humbjes në zgjedhjet e 14 majit.

“Mediat pranë pushtetit me porosi qeveritare kanë nisur sulme ndaj meje me shpifje e shtrembërime, se i ka kapur paniku për 14 majin. Përpjekjet për të më skualifikuar mua si kandidat të koalicionit Bashkë Fitojmë, bëhet e se dinë çfarë i prek në Shijak në këto zgjedhje. KQZ më ka regjistruar në zgjedhjet e 14 majit, ku kam deklaruar se kam një kundravajtje në Zvicër, për shkelje të lejes së qëndrimir. Kur u ngrit pretendimi për dënim, KQZ e çoi në Prokurori dhe mora dritën jeshile të kandidimit. Përpjekje amorale e qeverisë për të më skualifikuar. E kanë të kotë, do më kenë në 14 maj.”, deklaroi Tusha.