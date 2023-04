PS fushatë dietike, mbjellje pemësh dhe jo postera pompozë për zgjedhjet e 14 majit

Partia Socialiste do të mbledhë këtë pasdite Kryesinë, ku në fokus do të jetë diskutimet për fushatën elektorale.

Bëhet me dije se pas mbledhjes së Kryesisë, pritet që Rama dhe kandidatët e tij do t’i drejtohen sheshit Skëndërbej, ku do të mbjellin disa pemë.

Kujtojmë se PS ka deklaruar që në fushatë për lokale, socialistët një pjesë të buxhetit të tyre do ta çojnë për mbjellje pemësh duke evituar mitingjet pompoze.