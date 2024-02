PS ashpërson dënimet, lë 40 ditë jashtë Kuvendit Palokën dhe 20 ditë Dodën

Sekretariati i Etikës ka përjashtuar me 40 ditë nga aktivitetet parlamentare deputetin e PD-së Edi Paloka dhe me 20 ditë kolegun e tij Petrit Doda, duke i konsideruar si përgjegjës për tensionet e krijuara në seancën e fundit plenare.

Siç duke mazhoranca nuk do të ndalet me lënien jashtë Kuvendit të opoitës, madje këtë herë duke ashpërsuar dhe dënimet në 40 ditë, dhe duket se nuk ka ndërmen të plotësojë asnjë kërkesë kushtetuese të opozitës.

“Deputeti Edi Paloka ndezi poajisje zhurmuese duke krijuar kaos dhe zhurmë në sallë. Gjithashtu deputeti Paloka i vendosi flakës rregullores së Kuvendit dhe më pas e hodhi në drejtim të anëtarëve të Këshillit të Ministrave, duke rrezikuar kështu zjarrvënien në sallë.

Petrit Doda sapo nisi seanca plenare u konfrontua me punonjësit e gardës pasi tentoi që të çajë kordonin e ngritur prej tyre në foltoren e Kuvendit, ndërsa iu drejtua me tone të larta dhe me fjalë të rënda fyese anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe drejtueses së seancës.” – thuhej në kërkesën e PS-së për përjashtimin e dy deputetëve.

Kujtojmë se në seancën e kaluar ishin të përjashtuar 23 deputetë të Partisë Demokratike, duke lënë pothuajse pjesën më të madhe të opozitës jashtë Kuvendit. Pavarësisht kësaj, mazhoranca vazhdon tëi miratojë projekt-ligjet vetëm me ngritje kartonash, pa diskutime.