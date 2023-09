PS anulon festimet për fitoren në Kukës, shkak dita e zisë në Kosovë

Fituesi i zgjedhjeve në Bashkinë e Kukësit, Alberta Halilaj, ka deklaruar se festimet për fitoren e Partisë Socialiste do të anulohen për shkak të ditës së zisë kombëtare në Kosovë.

Përmes një postimi në rrjete sociale Halilaj, njofton të gjithë mbështetësit se festimet do të mbahen një ditë tjetër.

“Duke u bashkuar me zinë kombëtare me vëllezërit tanë në Kosovë, njoftojmë që festimet për fitoren historike të Bashkisë Kukës, nuk do zhvillohen sot por një ditë tjetër.

Në krahë të Kosovës përballë terroristëve!

Kosova ime, edhe kur është plagë, është veç EUROPË!”, shkruan Halilaj në rrjete sociale.

Kujtojmë se Albert Halilaj fitoi zgjedhjet në Kukës me një diferencë prej 5597 votash me kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Emri Vata.

Rezultati përfundimtar:

13026 PS Albert Halilaj

7429 BF Emri Vata

327 të pavlefshme