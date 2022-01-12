LEXO PA REKLAMA!

Protesta në selinë e PD, Berisha dhe Basha thirren në Prokurori

Lajmifundit / 12 Janar 2022, 18:10
Politikë

Protesta në selinë e PD, Berisha dhe Basha thirren në Prokurori

E enjtja dhe e premtja do të jetë dy ditë të nxehta.

Ish-kryeministri Sali Berisha nesër në orën 10:30 pritet që të ngjisë shkallët e Prokurorisë së Tiranës për t’u marrë në pyetje në lidhje me protestën e datës 8 Janar në selinë e PD-së që përfundoi në dhunë dhe shkatërrim.

Dy net më parë, lideri historik i demokratëve që u përjashtua nga partia që themeloi 30 vite më parë deklaroi se nëse do të thirret nga organi i akuzës për të dhënë dëshminë e tij do të shkojë.

Tashmë që thirrja i është dërguar, pritet nëse ish-kryeministri do të shkojë për të dhënë versionin e tij të ngjarjes.

Gazetari i “ABC” Ermal Vija mëson se një ditë më pas, pra pasnesër në prokurorinë e Tiranës është thirrur Lulzim Basha, të cilit gjithashtu do i merret dëshmia për ngjarjen.

Sot gjykata vendosi lirimin nga qelia të 34 protestuesve që u arrestuan mbrëmjen e së shtunës menjëherë pas tubimit. Të gjithë do të hetohen në masa më të lehta duke i shpëtuar qelisë.


Penalisht u proceduan edhe sekretari i përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi me Flamur Nokën.

Pas përplasjeve të së shtunës të dyja palët kanë hedhur akuza të ndërsjella për bashkëpunim me kryeministrin Edi Rama dhe përdorim të dhunës.

