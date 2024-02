Protesta e 20 Shkurtit, ja si do marrë pjesë Sali Berisha nga "arresti i shtëpisë"

Zbardhen detajet nga protesta e opozitës nesër në bulevardin para kryeministrisë. Teksa 20 shkurti shënon rrëzimin e bustit të ish-diktatorit Enver Hoxha, opozita do të dalë në protestë kundër qeverisë.

Por ndryshe nga gjithë herët e tjera në këto vite, PD nuk do të ketë fizikisht Sali Berishën, i cili është në arrest shtëpie.

Mësohet se Berisha do të jetë virtualisht i pranishëm, pasi do u drejtohet me një mesazh qytetarëve të pranishëm në protestë, përmes një lidhje online nesër pasdite.

“Sali Berisha e thirri protestën, Sali Berisha do ta udhëheqë protestën”, deklaroi Flamur Noka për mediat, duke paralajmëruar një protestë masive.

I pyetur nëse do të jetë një protestë paqësore, ai tha: “Protesta është protestë”.

Nga data 28 dhjetor 2023, Berisha ndodhet ne arrest shtepie ne banesen e tij i akuzuar nga SPAK per korrupsion me ish kompleksin Partizani.