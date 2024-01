"Protesta deri në largimin e Ramës", Berisha sulmon Bashën: Dëshiron të qendrojë në opozitë

Ish-kryeministri Sali Berisha nga Kavaja deklaroi se demokratët do të protestojnë deri në rrëzimin e qeverisë “Rama”.

Përsa i përket Lulzim Bashës, Berisha tha se ka vendosur që të qendrojë në opozitë, pasi është peng i kryeministrit Edi Rama.

“Askush nuk do e shkel më statutin. Peng Basha ka vendosur të rrijë në opozitë si zjarrfikës. Demokratët do të votojnë vetëm me protesta. Ka ikur koha e mashtrimeve, nuk na mashtron dot njeri. Edi Rama do e paguash një më një me çdo votë deri me rrëzimin tënd përfundimtar”,-tha Berisha.