Protesta, deputetët e PS shmangin incidentet, shkojnë më herët në sallën e Kuvendit

Deputetët e PS kanë shkuar më herët se zakonisht sot në sallën e Kuvendit, duke marrë shkas nga protesta e opozitës që pritet të nisë pas pak.

Ligjvënësit socialistë janë parë duke u futur në sallën e seancave plenare në orën 08:30, ndërkohë Nikolla mbërriti më herët.

Kuvendi pritet të votojë këtë të enjte për heqjen e imunitetit të Sali Berishës pasi Këshilli i Mandateve miratoi kërkesën e SPAK për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish kryeministrit dhe Gjykata Kushtetuese rrëzoi kërkesën e firmosur nga 30 deputetë opozitarë për pezullimin e masave ndaj tij.

Më pas do të jetë Prokuroria e Posaçme që do të vendosë se çfarë mase shtrënguese do të kërkohet për Berishën, arrest në shtëpi apo arrest në burg, i cili është nën hetim për aferën “Partizani”. Një ditë më parë, në Kuvend u depozituan edhe dy raportet e përpiluara nga anëtarët e Këshillit të Mandateve.

Të dy raportet, si i mazhorancës dhe opozitës i rekomandojnë Kuvendit dhënien e autorizimit ndaj kërkesës së Prokurorisë së Posaçme që kërkon heqjen e imunitetit të Sali Berishës dhe më pas arrestimin e tij. Si PS ashtu edhe PD argumentojnë se akuzat ndaj Berishës nuk janë politike.