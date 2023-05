Procesi i numërimit, plas sherri mes disa personave në Laç

Disa persona janë konfliktuar në një prej qendrave të numërimit në Laç.

Polici që ruan KZAZ-në i ka mbyllur derën gazetares, e cila ka kërkuar të dilte jashtë për të intervistuar të dhunuarin.

Ismailaj ka deklaruar se është qëlluar me grusht.

Ismailaj: Më qëlluan me grusht. Do ta denoncoj dhunën, ata që më kanë rënë, do e zgjidhin individualuisht, unë ligjin e kam të shenjtë, ta dinë mirë, unë jam burrë i zoti.