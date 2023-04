Privatizimi i pronave ushtarake, Olta Xhaçka thirret për herë të dytë në SPAK

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka është thirrur për herë të dytë në SPAK, brenda një muaji

Ministrja u paraqit këtë muaj në Prokurorinë e Posaçme për të dhënë dëshmi në cilësinë e personit që ka dijeni rreth hetimeve për privatizimet e pronave të ushtrisë.

Pas paraqitjes së saj në SPAK Xhaçka theksoi se nuk ka asnjë shkelje ligji nga ana e saj. Ajo shtoi po ashtu se pret ditën kur do të marrin përgjigje nga drejtësia “shpifjet që janë bërë në emër të saj”.

“Pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë. Kjo është arsyeja për të cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që të gjithë të jemi në dispozicion të drejtësisë për të dhënë shpjegime, për t’u pyetur dhe për të dhënë përgjigje për të gjitha ato çështje që hetohen. Dhe, patjetër që unë nuk bëj përjashtim. Është e mirëseardhur dita për mua kur do të marrin përgjigje nga drejtësia edhe shpifje të ulëta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale por edhe alarmi fals që asete që kanë qëndruar mes ndryshkut, do të kthehen sot në asete me vlerë siç është rasti i portit të Sarandës,” deklaroi Xhaçka.