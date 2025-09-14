Prishja e ndërtimeve pa leje/ Rama: Ecim, për të sjellë Rilindjen Urbane 2.0
Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 16:30
Politikë
Kryeministri Edi Rama ka ndarë sërish pamje nga aksioni për lirimin e hapësirave publike. Në videon e publikuar në rrjetin social “Facebook”, Rama tregon aksionin për prishjen e ndërtimeve pa leje.
Kreyministri në postimin e tij shkruan "ecim drejt Rilindjes Urbane 2.0".
Kujtojmë se tashmë që prej korrikut të këtij viti qeveria ka nisur një aksion për prishjen e të gjitha strukturave të bizneseve që zënë hapësirat publike, ky aksion është ndërmarr në nivel kombëtar dhe ka ardhur me kërkesë të kryeministrit Edi Rama.