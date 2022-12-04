Primaret, Vokshi: Pjesëmarrja më e lartë se në çdo proces tjetër brenda partisë
Në një njoftim për shtyp, kryetarja e KOKOE Albana Vokshi ka deklaruar nga selia e Partisë Demokratike se ka pasur një pjesëmarrje shumë të larta dhe procesi po vazhdon ende me ritme shumë të larta.
“Pjesëmarrja është e jashtëzakonshme. Procesi po vazhdon me ritme të larta dhe ne si komision jemi munduar të akomodojmë çdo problematikë.
Nëse bëjmë një krahasim me numrin e votuesve të sotëm deri në orën 1, numri i votuesve është shumë më i lartë se në zgjedhjet e tjera.
Thirrja ime në këtë orë të mbetura, derisa të votojnë edhe demokrati i fundit, për çdo person të regjistruar në listat e PD të shkojë dhe të votojë.
Për herë të parë në një parti politike vendimmarrja i ka kaluar mbështetësve të saj. Është procesi më demokratik.
Qytetarët besojnë në këtë proces dhe kjo tregohet edhe me numrin e votuesve”, tha Vokshi.