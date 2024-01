Primaret, kryesia e PD miraton kandidaturat për bashkitë e mbetura

Deputetja Albana Vokshi ka dhënë sot një deklaratë për mediat pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike.

Ajo bëri me dije se kryesia ka miratuar emrat e kandidatëve për Primaret në bashkitë që kishin mbetur pa miratuar.

Fjala e Albana Vokshit:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Emrat për bashkitë e mbetura:

Fushë Arrëz- Dedë Bajraktari, Hilë Curi, Hilë Kola, Pjetër Qafa, Nikë Deda.

Memaliaj- Albert Malaj, Bukurosh Ajdini

Tepelenë- Baftiar Imeri, Hysni Kasëmi

Libohovë: Adil Xhelili

Kolonjë: Et’hem Lumani

Kamëz- Arian Hoxha, Asllan Dogjani, Shemsi Prencci

Bulqizë- Dëfrim Fiku, Fatos Hoxha

Krujë- Agim Kodra, Agron Loka, Andi Gjoka, Arjan Vogli, Aqif Mesi, Genc Lacci, Gëzim Hoxha, Ilir Ndreu, Imer Merlika, Ndriçim Babasi, Denis Hidri

Për bashkitë e tjera është duke u biseduar me partitë e tjera aleate, në ditët në vijim KOKOE do japë një informacion më të plotë në lidhje me kandidaturat e miratuara nga kryesia.