Presidentja e Kosovës në Shqipëri me ftesë të Bajram Begajt, a do të takohet me Ramën

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të zhvillojë një vizitë zyrtare në vendin tonë në muajin shtator.

Mësohet se vizita vjen pas ftesës nga homologu i saj, Presidenti Bajram Begaj, teksa takimi do zhvillohet në datat 4 dhe 5 shtator. Nuk dihet nëse pjesë e axhendës së Osmanit do jetë dhe një takim me kreyministrin Edi Rama, apo figura të tjera të politikës shqiptare.

Kujtojmë se mes dy vendeve pati një ngërç, kur kryeministri Albin Kurti refuzoi ftesën e Ramës për t'u takuar, gjë që çoi dhe në anulimin e mbledhjes së dytë mes dy qeverive.