Presidenti dekreton ministrat e qeverisë "Rama 4", mungon "Diella"

Lajmifundit / 15 Shtator 2025, 17:11
Politikë

Presidenti i Republikes ka firmosur dekretet e emerimit te ministrave te qeverise Rama 4.

Zyra e shtypit e kreut te shtetit beri me dije lajmin ndersa theksoi se betimi i ministrave te rinj behet ne presidence.

Nga ana tjeter ne perberjen e qeverise te publikuar nga Presidenca, mungon edhe si emer, dhe si funksion e si dekret, "Diella", ministrja dixhitale e prezantuar nga Kryeministri Edi Rama si pjese e qeverise. 

Ligjet shqiptare nuk njohin mundesine e emerimit te ministrave pa prezencen e personit dhe dosjen perkatese te ti jne dekretimin e kreut te shtetit, por mesa duket, kjo eshte zgjidhur me nenshkrimin e pak diteve me pare ku kreu i shtetit, ka miratuar kerkesen e Rames per tia deleguar atij edhe ushtrimin e kompetencave qe ka ministrja dixhitale, Diella. 

