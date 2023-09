Presidenca e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Rama të enjten niset drejt SHBA-së

Të enjten, Kryeministri Edi Rama do të udhëtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqipëria, si vendi që mban presidencën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të udhëheqë dy debate të nivelit të lartë. Dy janë ngjarjet që do të shenjojnë presidencën. Pasoja e agresionit të paligjshëm rus ndaj Ukrainës në sigurinë botërore do të jetë debati i hapur i nivelit të lartë që do të drejtohet nga Edi Rama në 20 shtator.



Në këtë diskutim me vëmendjen te zbatimi i ligjit ndërkombëtar, pritet të jetë fizikisht edhe presidenti i Ukrainës, Volodimir Zelensky, që do të përbëje edhe praninë e tij të parë në Këshillin e Sigurimit. Debati për Ukrainën do të prihet nga një tjetër, ai 14 shtatorit. Ai do të udhëhiqet nga ministri i ri i Jashtëm. Për Igli Hasanin kjo do të jetë edhe detyra e parë që do të ushtrojë si shefi i Diplomacisë Shqiptare. Në selinë e Kombeve të Bashkuara në Neë York ai do të udhëheqë diskutimet për krijimin e një mekanizimi që siguron shpërndarjen e shpejtë të ndihmave humanitare për çdo vend të botës që përballet me luftën apo me katastrofa natyrore.

Bashkë me organizata dhe korporata të mëdha amerikane, prej dy vitesh Shqipëria është angazhuar në krijimin e një platforme që bën bashkë biznese për të ndihmuar në kohë me para, mallra dhe shërbime sa herë bota përballet me kriza humanitare. Përveç debateve në Këshillin e Sigurimit, agjenda e kreut të qeverisë përmban edhe takime me drejtues të Kombeve të Bashkuara dhe jo vetëm. Pas Edi Ramës dhe ministrit Hasani, në Amerikë do të shkojë edhe Presidenti Bajram Begaj ku në 21 shtator do të marrë pjesë në takimin e nivelit të lartë të Asamblesë Parlamentare të Kombeve të Bashkuara.

