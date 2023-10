Prençi bën deklaratën e fortë/ Ish drejtori i policisë Lezhë kishte dijeni për shkëmbimin e drogës në det

Ish drejtuesi i Policisë, Shemsi Prençi ka folur për megaoperacionin “Flakë në Det”, ku u arrestua shefi i komisariatit Dritan Metaj.

I ftuar në emisionin “Now” me Erla Mëhillin, Prençi tha se ka dhe ish eprorë që kanë drejtuar policinë e qarkut Lezhës që janë të prfshirë në trafik droge.

Prençi tha se në dijeninë e tij, një nga ish drejtorët e policisë Lezhë e dinte që do të bëhej shkëmbimi i dorgës në det dhe jo vetëm në këtërast.

Sipas Prençit ish drejtori e kishte dhe të shkruar se kur do të bëhej shkëmbimi i drogës.

“Ka një të vërtetë se grupi kriminal bashkëpunimin me trafikantët e Ukrainës nuk e filluan dje. Ka vite që integrimi i krimit të organizuar të Shqipërisw në vendet e tjera është e padiskutueshme. SPAK i di baronët e drogës.

Nuk është shefi i komisariatit vetëm, ka dhe ish eprorë që kanë drejtuar policinë e Lezhës që janë të përfshirë. Strukturat antidrogë nuk janë në komisariat janë në drejtori ata që shkëmbejnë informacion për trafik.

Në dijeninë time ish drjetuesit e policisë të qrakut të Lezhës e kanw patur informacionin që bëhet shkëmbm i heroinws në det jo vetëm për atë rast por edhe më parëpara. Problemi qëndron se këtë radhë ishte ulur DEA këmbëkryq.

Sipas meje e ka bërë dhe me shkrim por koha do ta vërtetojë. Që do të bëhej shkëmbimi”, tha Prençi.