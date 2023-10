Prapaskenat/ Si u zgjodh Shqipëria si anëtare në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-së

Shqipëria u zgjodh ditën e sotme nga OKB-ja për të pasur një vend në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-së. Mësohet se zgjedhja e Shqipërisë, ka të bëjë me faktin që Rusia ishte e përjashtuar nga OKB-ja për këtë Këshill, pas luftës në Ukrainë.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do të rinovonte sot 15 nga 47 vendet e këtij Këshilli, me seli në Gjenevë, për periudhën 2024-2026. Vendet ndahen sipas rajonit gjeografik dhe zakonisht secili grup para-zgjedh kandidatët për vendet. Asambleja e Përgjithshme miraton nominimet pa ndonjë problem të veçantë. Megjithatë, këtë vit, në dy grupe vendesh, kandidatët ishin më shumë se vendet për tu mbushur: në Amerikën Latine (Brazil, Kubë, Republika Domenikane dhe Peru, katër kandidatë për 3 vende) dhe në Evropën Lindore (Shqipëri, Bullgari dhe Rusi, tre kandidatë për 2 mandate).

Disa ditë pas sulmit rus në fshatin ukrainas të Khroza, ku u vranë 52 persona, të gjithë sytë janë drejtuar nga kandidatura ruse, me njëfarë shqetësimi në Perëndim, duke qenë se votimi është i fshehtë dhe shumë vende në zhvillim nuk kanë zemërim që e gjithë vëmendja është kohët e fundit u fokusua në Ukrainë. Bullgaria dhe Shqipëria u zgjodhën me përkatësisht 160 dhe 123 vota ndërsa Rusia mori vetëm 83 vota.

"Shtetet anëtare të OKB-së u kanë dërguar një mesazh të fortë autoriteteve ruse: një qeveri përgjegjëse për krime të panumërta lufte dhe krime kundër njerëzimit nuk ka vend në Këshillin e të Drejtave të Njeriut," komentoi Louis Charbonneau i organizatës joqeveritare Human Rights Watch.

Shumë diplomatë perëndimorë kanë paralajmëruar ditët e fundit që të mos e rizgjedhin Rusinë në Këshill.

"Rizgjedhja e Rusisë në këtë organ, ndërkohë që ajo vazhdon të kryejë krime lufte dhe mizori të tjera, do të ishte një goditje e tmerrshme për besueshmërinë e Kombeve të Bashkuara," tha Zëvendës Përfaqësuesi i SHBA Robert Wood.

Në tetor 2020, Rusia u zgjodh në Këshill për tre vjet, me 158 vota pro, vendi tjetër i Evropës Lindore u mor nga Ukraina, me 166 vota. Ashtu si në prill 2022, Asambleja e Përgjithshme pezulloi pjesëmarrjen e Moskës në këtë organ, me 93 vota pro, 24 kundër dhe 58 abstenime.

Anëtarët e tjerë të Këshillit të zgjedhur ose të rizgjedhur sot për 2024-26 janë Kina, Burundi, Bregu i Fildishtë, Gana, Malavi, Indonezia, Japonia, Kuvajti, Franca, Holanda, Brazili, Kuba dhe Republika Domenikane.