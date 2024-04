“Pranvera nuk ndalet”, mesazhi i Ilir Metës një ditë para Konventës Kombëtare të PL

Nesër 27 prill do të mbahet Konventa e Partisë së Lirisë.

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, kreu i PL-së, Ilir Meta njofton se Konventa do të mblidhet në Pallatin e Kongreseve në orën 10:00.

“Pranvera nuk ndalet! Nesër në ora 10:00, në Pallatin e Kongreseve mbledhim Konventën historike Kombëtare për 5 prioritetet për 4 milion shqiptarë plus! “, shkruan Meta krahas nje pikture që ka publikuar në Facebook.

Nesër në Konventë do të caktohet statuti i i ri i partisë. Gjithashtu do të zhvillohen zgjedhet për presdidentin e partisë. Në garën për President të Partisë së Lirisë Ilir Meta nuk do të jetë i vetëm. Faik Basha do të jetë rivali i tij.

Bashkë me presidentin e PL, të shtunën do të zgjidhet edhe zv presidentja mes dy emrave: Erisa Xhixhos së propozuar nga Meta dhe Myrvete Asqerit.