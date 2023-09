PPE kërkoi betimin e Belerit, Rama: Është çështje e gjykatave

Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social “X” në lidhje me një rezolutë të Partisë Popullore Evropiane e cila u kërkon autoriteteve shqiptare që të lejojnë betimin e Fredi Belerit nga burgu.

Rama është shprehur se thirrja e tyre ndaj autoriteteve nuk specifikon se kujt i drejtohet, ndërsa shtoi se kjo është një çështje që i takon gjykatave dhe jo rezultatit të zgjedhjeve.

“Interesante! “I bëjmë thirrje autoriteteve shqiptare”… Një thirrje pa specifikuar se cilat autoritete dhe, me siguri, pa u informuar se problemi në këtë rast nuk është rezultati i zgjedhjeve, por rezultati i gjykatave, të cilat tashmë e kanë refuzuar një kërkesë të tillë.

Unë përdora “me siguri” sepse do të ishte vërtet tronditëse nëse Partia e madhe Popullore Evropiane do të miratonte një rezolutë të titulluar “Sundimi i Ligjit” për të kërkuar një rezultat të ndryshëm nga ai i vendosur nga Prokurori Special kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Gjykatat Speciale me të njëjtin emër. Këto institucione u krijuan me mbështetjen e plotë të BE-së dhe SHBA-së dhe ndihmohen nga afër nga SHBA dhe BE në punën e tyre mbresëlënëse kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SHBA-BE.

Nëse është e nevojshme, ne jemi më se të gatshëm t’i ofrojmë lidershipit shumë të respektuar të PPE-së informacion për këtë çështje në çdo format dhe në çdo kohë. Është pa dyshim që të gjitha autoritetet shqiptare presin shumë mbështetjen e vazhdueshme të PPE-së, si një zë i fortë i Evropës sonë gjatë kësaj faze historike ndryshimi për vendin tonë. Së fundi, rastet e profilit të lartë po hetohen tërësisht, duke kapërcyer përkatësitë politike dhe duke sinjalizuar fundin e një epoke të gjatë mosndëshkimi”, shkroi Rama.