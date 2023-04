Posteri i pahijshëm në rrugët e kryeqytetit, reagon Belind Këlliçi

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi ka reaguar në lidhje me posterin e pahijshëm të tij të vendosur në rrugët e kryeqytetit.

Në poster Belindi shfaqet me dy gishtat e mesit lart, ku sipas tij, është ajo çfarë ai do t’i tregojë korrupsionit nëse do të jetë kryetari i ardhshëm i Bashkisë.

Veprim ky që nuk u prit aspak mirë nga “Xhamitë e Tiranës”. Këta të fundit përmes një deklarate bën thirrje për reflektim, sa i takon rëndësisë së kodit etik në procesin e zgjedhjeve.

Si duket kjo nuk i bën përshtypje “Belos”, i pyetur nga ABC, ai është shprehur se i vjen mirë që ka pasur kaq shumë reagime dhe që qytetarët janë dakord me luftën kundër korrupsionit në Bashkinë e Tiranës

Përgjigja e Këlliçit:

Më vjen mirë që ka pasur kaq shumë reagime dhe që qytetarët janë dakord me luftën ndaj korrupsionit të Bashkisë Tiranë.

Korrupsioni është gangrena e shoqërisë sonë ndaj dhe lufta ndaj këtij fenomeni është në krye të axhendës sime. Me çdo mjet të mundshëm.