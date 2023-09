Polici u përfshi në sherr/ Balla: Zero tolerancë, nuk mund të qëndrojë më në atë pozicion

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka reaguar pas një ngjarje të ndodhur në të gdhirë të ditës së sotme ku ka qenë i përfshirë dhe një punonjës policie.

Ai bëri me dije se ai është larguar nga detyra që mbante.

Ky individ nuk mund të qëndrojë më për asnjë çast në Policinë e Shtetit, thotë Balla.

Ministri i Brendshëm në një postim në rrjetet sociale thotë se do të ketë një vetëpastrim të Policisë së Shtetit dhe se iikthimi i plotë i besimit të qytetarëve tek Policia e Shtetit është përpjekja e tij kryesore.

Postimi i plotë:

Vetëpastrimit të Policisë së Shtetit do t’i shkohet deri në fund dhe asnjë rast i shkeljes së ligjit dhe normave etike nuk do të tolerohet. Rikthimi i plotë i besimit të qytetarëve tek Policia e Shtetit është përpjekja ime kryesore si Ministër i Brendshëm dhe e drejtuesve të Policisë së Shtetit, me angazhimin për tu ofruar qytetarëve nivelin e duhur të sjelljes, profesionalizmit dhe shërbimit të sigurisë publike. Duhet gjithashtu të jetë e qartë se kush nuk i bindet urdhërit/thirrjes së ligjshme të policit, ose më rëndë akoma e kundërshton me forcë, guxon ta fyejë, ta agresojë, ta kanosë, ta godasë apo larg qoftë t’i rrezikojë jetën në ushtrim të detyrës apo për shkak të detyrës, duhet ta ketë të qartë që toleranca do të jetë ZERO.

Por në rast se një punonjës i Policisë së Shtetit, siç jam informuar sot duke u gdhirë në Tiranë, bëhet palë në një konflikt fizik, ndërsa do të duhej të ndërhynte menjëherë në vendosjen e rregullit, atëherë ky individ nuk mund të qëndrojë më për asnjë çast në Policinë e Shtetit. Ndërkohë AMP dhe Prokuroria të vazhdojnë verifikimet dhe hetimet e tyre ligjore!