Plas sherri në studio/ Bido i kthehet Zhulalit: Më kundërshto pasi të përfundoj

Ardit Bido, Profesor i Asociuar në Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Ilda Zhulali, ekspertja për çështjet Ndërkombëtare, janë përfshirë një debat në studion e emisionit “Open” në Neës24.

Shkak është bërë deklarata e presidentit francez Emmanuel Macron për pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovën.

Gjatë diskutimit, Bido u ndërpre nga Zhulali, i cili iu kthye duke i thënë “më kundërshto pasi të përfundoj”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pjesë nga debati në studio:

Zhulali: Jo pa qëllim është bërë ky mekanizëm që asnjë vend në mënyrë të njëanshme të zhbëjë procesin e liberalizmit të vizave. Ky është një garanci shtesë për Kosovës,

Bido: Ky mekanizëm s’ka të bëjë me atë që deklaroi Macron sot. Sipas një procedure të gjatë në kuadër të politikave…

Zhulali: Jo jo s’është ashtu!

Bido: Jo, jo s’është ashtu! Të përfundoj dhe më pas më kundërshtoni. Mundet të më kundërshtoni kur ta them. Se nuk e dini se çfarë do them. Ky mekanizëm ka të bëjë me vendimmarrjen e këshillit evropian pas një procedure te gjatë nëse ka ankesa për abuzime nga shtetet që kanë përfituar liberalizimin e vizave. Kjo nuk do të thotë se Këshilli Evropian nuk ka të drejtë në çdo moment që në formën e një sanksioni ndaj shteteve që nuk janë pjesë e BE për carë lloj mase që ajo gjykon. Ndaj e them këtë.