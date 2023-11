Plas sherri në emision, Bardhi kapet keq me gazetarin e njohur: Lë mandatin e deputetit nëse...

Kreu i grupit të PD, Gazment Bardhi debatoi me gazetarin Ervis Iljazaj në emisionin Now lidhur me lidhur me qëndrimin e tij aktual ndaj kreut të PD, Lulzim Basha.



Referuar bashkëpunimit me PD, Bardhi tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me çdo opozitar, ndërsa theksoi se në 5 vjet jetë politike çdo akuzë që ja bërë ka qenë e vërtetë.

Ai sfidoi Iljazajn të verifikojë faktin që Basha ka 2 kate në kullën më të shtrenjtë të Tiranës në të kundërtën u zotua të lërë mandatin.

“Më thuaj një akuzë timen që është rrëzuar, si ty kam dëgjuar Edi Ramën kur bëja akuza për Valdrin Pjetrin e Agim Kajmakun. S’ka ndodhur kurrë që një akuzë e imja të jetë rrëzuar. Ja ku po të sfidoj ty që je gazetar, shko verifikoje nesër nëse Lulzim Basha nuk ka të paktën 2 kate në kullën më të shtrenjtë të Tiranës unë lë mandatin” , tha Bardhi.