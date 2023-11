Plas debati në studio, gazetari përplaset me avokatin e Berishës: “Ti nuk e ke idenë ç’ është...

Gazetari Eni Ferhati dhe avokati i ish-kryeministrit Berisha kanë debatuar këtë të martë në “Now me Erla Mëhillin” lidhur me një masë sigurie ndaj Sali Berishës në rast se ky i fundit vazhdon të mos i bindet urdhrit të gjykatës.

Sipas avokatit Genc Gjokutaj një masë sigurie më e fortë ndaj ish-kryeministrit mund të vijë vetëm në rast se

“Zoti Berisha është dy herë në parlament, është përditë në komunikim me publikun dhe nuk ka rrezik ikje. Është rreziku i ikjes ai që e çon prokurorin që të mendojë se ky do t’i shmanget hetimit”,-tha avokati.

Por sipas gazetarit Ferhati, nuk është e thënë që personi nën hetim të paraqesë rrezik largimi që ndaj tij të merret një masë më e fortë sigurie e për ta sqaruar këtë, ai lexoi ligjin, ndërsa avokati i tha të mos merte përsipër interpretime të tilla.

Genc Gjokutaj: Mos merr përsipër, Eni mos e merr përsipër këtë, se po merr shumë përsipër. Ti nuk e ke idenë ç’është masa shtrënguese…

Eni Ferhati: Nuk po marr gjë përsipër, unë këtu nuk kam ardhur me axhendë, të jesh i qetë nëse ti e ke një axhendë unë nuk e kam. Më lejo ta lexoj dhe ta mbyllim këtë debat.

Genc Gjokutaj: Detyrimi për paraqitje, arresti në shtëpi, arresti në burg, ndalimi i daljes jashtë shtetit janë masa shtrënguese jo ndaluese.

Eni Ferhati: Po të lexoj pikën 3 të nenit 260. Kur nevojat e sigurimit rëndohen apo personi shkel detyrimet që lidhen me masën e sigurimit, nuk flet për rrezik ikje, Gjykata me kërkesë të prokuronit mund të vendosë zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë.