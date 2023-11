Plan për të bllokuar Konferencën e Kryetarëve? Ish-kryeministri Berisha mbërrin në Kryesinë e Kuvendit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka shkuar në ambientet e Kryesisë së Kuvendit, ku është parashikuar mbledhja e Konferencës së Kryetarëve.



Në kryesinë e Kuvendit ndodhen edhe edhe deputetët e opozitës. Gjatë mbledhjes së Konferencës së Kryetarëve, do të bëhet prezantimi i projektligjit “Për buxhetin e vitit 2024” nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Ervin Mete.

Ende nuk dihet nëse deputetët e opozitës do të bllokojnë edhe veprimtarinë e kësaj mbledhjeje siç kanë bërë me disa komisione dhe me dy seancat e fundit parlamentare.