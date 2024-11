"PL kërkon emrat e policëve që arrestuan Ilir Metën", letër drejtorit Ilir Proda: Na trego, ose të denoncojmë!

Partia e Lirise ka kerkuar emrat e policeve pjesemarres ne aksionin per arrestimin e Ilir Metes ne Tirane duke kercenuar se ne rast se drejtori i policise nuk i jep te dhenat e kerkuara, do te kallezohet penalisht.

Lajmi eshte bere publik nga sekretari i PL, Tedi Blushi:

Sot, fiks dy javë pas rrëmbimit terrorist të Presidentit të Partia e Lirisë, Z.Ilir Meta, së bashku me deputetët, Z.Petrit Vasili dhe Znj.Erisa Xhixho, ju drejtuam me një kërkesë për informacion Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ilir Proda për të na vënë në dispozicion brenda datës 7 nëntor 2024 emrat e të gjithë skuadrës me maska, të paidentifikuar dhe të armatosur rëndë, të pretenduar si punonjës së Forcës Lëvizëse Operacionale, që në datën 21 tetor 2024 rrëmbyen në mënyrë kriminale Presidentin Meta.

Në rast se Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit do të refuzojë të na vendosë në dispozicion informacionin e kërkuar, sipas Kushtetutës dhe ligjeve, brenda kësaj date, ndaj tij do të bëhet kallëzim penal për konsumim të veprave penale “Shpërdorim detyre” dhe “Moskallëzim i krimit”.

Akti kriminal do të zbardhet plotësisht dhe përgjegjësit do të marrin ndëshkimin që meritojnë deri në një.

Krahas Blushit, kerkesa per informacion drejtuar policise se shtetit, eshte firmosur edhe nga deputetet Petrit Vasili dhe Erisa Xhixho.

Ilir Meta u arrestua nga policia e shtetit, me vendim te gjykates se posacme bazuar ne kerkesen e SPAK, pas ngritjes se akuzave ndaj tij per korrupsion dhe pastrim parash si dhe mosdeklarim e fshehje te pasurise./lajmifundit.al