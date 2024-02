Pjesë e listës humbëse, Mimi Kodheli: Nuk pata thyerje me Ramën, e falenderoj për kandidimin

Deputetja e PS, Mimi Kodheli e ftuar në emisionin ‘’Real Story’’ të Sokol Ballës në News24 e ka konsideruar si nder që pas 20 vitesh në politikë kandidon sërish në listën e Tiranës.

Kodheli ka falënderuar publikisht Ramën dhe të gjithë ata që e besojnë për faktin se do të kandidojë sërish në Tiranë, edhe pse në një pozicion të pafavorshme si ai i 21-ti në renditje.

”Duhet të më jepnit urimin që jam ende në lista, i qëndroj politikës përballë, dhe vijoj të merrem me politikë. Kjo është rrjedha e investimit tim 20-vjeçar.

Dua të falënderoj kryetarin, dhe këdo që beson se të jesh në listën e PS në Tiranë, është gjithmonë nder pavarësisht pozicionit. Mund të tingëllojë patetike, por nuk është në fakt. Varet çfarë interpretimi i jep.

Nuk pati thyerje me Ramën. Kam drejtuar qarkun e Kukësit, qark i djathtë. Qoftë që qarku do të kishte 4 karrige në parlament, 4 pozicione me rezultatin që unë dhe kolegët arritëm, do ishim 2-2 për herë të parë në histori. Ishim 3, dhe për shumë pak vota për 1 mijë vota nuk e morëm të dytin. Përtej kësaj, rritje me 9 mijë e 700 vota ishte rritja relative më e madhe në gjithë Shqipërinë.

E uroj shumë që ky rezultat të jetë rishtaz në Kukës, edhe pse është shumë e vështirë. Për shkak të situatës së ndryshme politike aty. Kam besim tek lista e kandidatëve Nga çfarë mbaj mend ka një vajzë të re menaxhere, që do të dijë të menaxhojë. Dua të bëj dhe parantezën. Kam qenë e mendimit që duhet të ketë lidership politik qarku. E vështirë për një në vend të parë që të ketë lidership politik. Me largimin tim si Ministër Mbrojtje, kam qenë e opinionit se 4 vite janë më shumë të mjaftueshme për të bërë diferencën. Unë jam krenare për çfarë arrita në ato 4 vite. Aq sa për ato projektet, kanë pasur një sukses më pas. Ju flisni për një fut print, njollë të NATO në Shqipëri, projekt të Kuçovës që do jetë bazë logjistike. Që është e filluar dhe e përfunduar nga Mimi Kodheli si Ministre e Mbrojtjes.

Do thoni që nuk kam qenë në frontin e parë të cirkut nga 2017 e këtej. Kam qenë kryetare e komisionit të jashtëm, kam pasur angazhime ndërkombëtare. Duke pasur opozitën parlamentare, dhe jo atë reale, jo atë agresive që unë isha mësuar të përballesha, mbase më është dukur jo e nevojshme të jem në frontin e parë të cirkut pasi s’kisha dhe rivalin. Ndoshta kjo e ka mpakur atë.” – tha Kodheli.