Pezullimi i fondeve IPARD, Rama: Një rast të ngjashëm ka pasur dhe Kroacia

Kryeministri Edi Rama i pritur në Kroaci nga homologun kroat Andrej Plenkoviç, është ndalur te suksesi i Kroacisë në 10 vitet e fundit, ku thotë se është një model që duhet të merret shembull.

Në fjalën e tij, Rama u ndal dhe te pezullimi i fondeve IPARD për bujqësinë, për të cilat thotë se kanë nevojë për disa korrektime të nevojshme dhe sjell si shembull po Kroacinë, për të cilën tregon se ka patur një rast të ngjashëm kohë më parë dhe e ka kapërcyer.

Edi Rama: Faleminderit për frymën e një marrëdhënie që mësojmë vazhdimisht. Kroacia është shembull kurajimi dhe frymëzimi në procesin tonë të anëtarësimit në BE. Kroacia është një shembull suksesi. Së fundmi dhe me eurozonën. Çfarë ka arritur në një dekadë, na inkurajon, na bën edhe më kërkues ndaj miqve të Zagrebit. në radhë të parë për eksperiencën e tyre. Për këtë arsye, ne kemi përfituar falë ndihmës së qeverisë së Kroacisë, një mbështetje jo vetëm për negociatat në anëtarësimin në BE, por përfitojmë sa m shumë në mbështetjen me dije për turizmin, punësimin si edhe për të trajtuar në mënyrë specifike, raste si aktuali lidhur me disa korrektime të domosdoshme që duhen bërë në administrimin e fondeve për bujqësinë. Një rast të ngjashëm, ka pasur edhe Kroacia para shumë kohësh.