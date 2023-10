Peticioni kundër Yuri Kim, Shehi: Nuk i bashkohem, beteja jonë është me Ramën

Një peticion online ka filluar të qarkullojë së fundi si një reagim i fortë dhe si shenjë proteste ndaj Ambasadores së SHBA-së, në Tiranë, Yuri Kim.

Ky reagim ka ardhur pas qëndrimeve që Kim ka mbajtur ndaj zhvillimeve në Partinë Demokratike.

Rreth këtij peticioni ka folur sonte në “Radarin Informativ”, Dashamir Shehi, kreu i LZHK-së, i cili është shprehur se kjo është një iniciativë pa të ardhme.

Shehi thekson se beteja e opozitës duhet të jetë me Edi Ramën.

“Unë them se është një iniciativë pa shumë të ardhme. Unë nuk do ju bashkohesha.Unë gjykoj se nuk është normale në një vend si Shqipëria të organizosh peticione për një vend që është miku më i madh i Shqipërisë. A është më e mirë kjo ambasadorja, a ishte ai që ishte përpara, apo ajo që do vijë kjo ha diskutim.

Tani ka njerëz që e bëjnë mirë ambasadorin e disa të tjerë jo. Ka pas njerëz në Shqipëri, ambasadorë që nuk kanë qenë të pëlqyeshëm. Kjo nuk është tema që ne duhet të merremi si opozitarë. Berisha e ka këtë konflikt me Amerikën se e ka shpall non-grata dje ka të drejtën e vet. Por opozita shqiptare nuk duhet të jetë entuziaste me këtë rrugë, ne e kemi betejën me Ramën. Ne duhet të zgjidhim këtë situatën tonë të brendshme, ne po kthehemi si në kohë të Enver Hoxhës.

Unë e kuptoj që ambasadorja mund të mos jetë personazhi më i dashur, por kjo është. Kjo është një tezë pa vlerë. Do i thoja kolegëve të mi opozitarë ta shohin pak me qetësi, të shohim çikë dhe ke vetja, ne nuk paskemi faj fare, ata matanë na e kanë fajin. Ku kemi gabuar ne, ku si kemi pëlqyer SHBA-ve”, tha Dashamir Shehi.