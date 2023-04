Pesë ditë pas operacionit, Rama rikthehet në fushatë: Më i rëndësishëm se apendisiti im është heqja e...

Pas operacionit që kreu javën e kaluar, kryeministri Edi Rama është rikthyer në fushatë. Ai është sot në Kamëz në një takim elektoral me banorët atje.

Rama shfaqet krah kryebashkiakut dhe njëherazi kandidatit të PS për Kamzën, Rakip Suli, si dhe kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.

Kujtojmë se pak ditë më parë kryeministri iu nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale, ku u operua nga appendisiti.

“Faleminderit për mbështetjen tuaj në momentin e ndërhyrjes timë për të hequr apendisitin.

Apendisiti im erdhi në një moment kur kemi një tjetër apendisit më të rëndësishëm për të hequr, që është apendisiti i dhimbshëm i shumë viteve me dy koka, emrat e të cilëve nuk po i përmend” tha Rama.

Rama tha se mes shumë opsioneve për të bërë një takim të parë pas operacionit, zgjodhi Rakip Sulin, pasi sipas tij Suli është pasqyra me kuptimplotë e fjalës “Rilindje”

“Duke luftuar me mjekët për të dalë nga kafazi, ata kanë të drejtën e tyre, më në fund i mora një takim jashtë zyre dhe shpie dhe mes shumë opsioneve thash do shkoj te Rakip Suli në Kamëz, sepse këtu është pasqyra më kuptimplotë e fjalës, Rilindje.

Mendova që do marrë dhe unë pak nga rilindja juaj, për të rilindur me shpejtësi për të hequr apendisitin e 14 Majit.

Rakipi me tha që fonia është e ulët, njerëz ka më shumë se çmendohej, unë dua të kërkoj, nuk e di a realizohet se ndër të tjera kam qenë edhe mërzitur shumë nga disa kritike me buzë shumë të holla në Tiranë që janë mërzitur me tallavanë tonë.

Sikur të ishin njerëz që dëgjonin Bet’hovenin do ja falja, por janë ata që degjojnë gjithë ditën Saliun. Më vendosni pak Tit Vullkanin tonë” tha ndër të tjera kryeministri.