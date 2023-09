Përplasjet për Belerin, flet për herë të parë ministri i Jashtëm Igli Hasani

Ministri i Jashtëm, Igli Hasani shprehet optimist sa i përket integrimit në Bashkimit Europian. Në një intervistë për emisionin ‘Real Story’ Hasani tha se BE është përpjekja jonë, na detyron të shtyjmë përpara, jo afati që na vihet për anëtarësim.

“Ëndrra e gjithë shqiptarëve, në 33 vite demokraci ka qenë integrimi në hapsirën euroatlantike. Është përpjekja jonë na detyron të shtyjmë përpara, jo afati që na vihet. Duhet ta ndajmë retorikën nga dëshira. Vendi është i qartë dhe i bindur se do i bashkohet familjes europiane. Njerëzit, ëndërrojnë të shkojnë në Evropë”, u shpreh Hasani.

Ndër të tjera, Hasani komentoi edhe rrezikun që mund t’i vijë vendit tonë lidhur me integrimin, nga Greqia, nisur nga deklaratat e saj të fundit për çështjen Beleri.

“Nuk mendoj se Greqia do të bllokojë ndonjëherë rrugën e Shqipërisë në BE. Nuk mendoj që Greqia do bllokojë një fqinj kaq të rëndësishëm të saj, për një çështje që i takon sistemit gjyqësor të Republikës së Shqipërisë”, tha ai, ndërsa komentoi edhe marrëdhëniet mes dy vendeve: “Mes kushërinjve apo fqinjëve derë më derë, ka gjithmonë probleme. Zgjidhjet janë gjithmonë të thjeshta”.