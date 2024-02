Përplasja te FRD, zëdhënësi i Metës i përgjigjet ashpër Veliajt: Mos e detyro Presidentin t’u bëjë thirrje qytetarëve të përzenë që sot

TIRANË

Zëdhënësi i Presidentit Ilir Meta ka reaguar përmes një postimi në facebook lidhur me incidentin e shënuar në ambjentet e selisë së FRD-së, mesditën e sotme dhe deklaratat e kryebashkiakut Erion Veliaj.



“Mos e detyro Presidentin e Republikës t’u bëjë thirrje qytetarëve të të përzenë që sot nga Bashkia e Tiranës, si një qen rrugësh të pasterilizuar, o provokator ordiner i skizofrenit me kartelë.

O vemje, mbaj shënim:

1. Nuk ke për t’i shpëtuar KURRË dënimit mbarëqytetar, as për shembjen kriminale të Teatrit Kombëtar, as për aferën e zezë sterrë të inceratorëve dhe as për shumë afera të tjera.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

2. MOS GUXO MË të bësh veprime të paligjshme dhe të porositësh dhunë kundër Opozitës, se do të dorëzojmë te gjykatësi popull o horr gjirizash dhe t’i besoj e kupton mirë se çdo do të thotë kjo.” shkruan zënëdhënësi i Metës, Tedi Blushi.