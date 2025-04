Përfundon takimi/ Çfarë diskutoi Rama me ministrat në Pallatin e Brigadave!

Ka përfunduar pas afro 6 orësh mbledhja e kryeministrit dhe Edi Rama me ministrat, kryesinë e Grupit Parlamentar dhe drejtuesit politikë të PS. Mbledhja e nisur në Pallatin e Brigadave rreth orës 14:00 të pasdites ka përfunduar vetëm pak minuta më parë.

Ndërkohë, ashtu sikurse e kemi njoftuar dhe më herët socialistët do të rikthehen sërish ditën e nesërme për të vijuar me diskutimet. Burime për mediat bëjnë me dije se në mbledhjen e kësaj të premte u diskutua për programin elektoral si dhe për qasjen që socialistët do të ndjekin në takimet publike me qytetarët.

Në fokus të mbledhjes ka qenë edhe vota e diasporës, e cila si për socialistët, po ashtu dhe për demokratët është një ndër sfidat kryesore për këto zgjedhje parlamentare. Referuar burimeve jozyrtare mësohet se përgjatë këtyre orëve, kreu i qeverisë ka kaluar në sitë angazhimin e gjithsecilit duke bërë një vlerësim të punës së deritanishme.

Ndërkohë, gjatë mbledhjes së nesërme pritet që diskutimet të fokusohen për kristalizimin e skuadrës me kandidatë për deputetë në parlamentaret e 11 Majit.