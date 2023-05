Përfundon numërimi i kutive për këshillin bashkiak në Himarë, PS kryeson me shumicë anëtarësh

Ka përfunduar numërimi i kutive në KZAZ 88 në Himarë për këshillin bashkiak.

Gjithsej janë numëruar 36 kuti.

Partia Socialiste kryeson me 2778 vota (36.06%) me 9 këshilltarë, e ndjekur nga koalicioni “Bashkë Fitojmë” me 2328 vota (30.22%), 8 këshilltarë.

Pjesa tjetër e votave u përket partive të tjera me Partinë Demokratike 448 vota (5.825%), dhe gjithashtu LZHK, MEGA dhe AAK me nga një këshilltar.

Pas disa orëve pezullim situata vijoi e qetë.

Ndërkohë kandidati fitues për bashkinë e Himarës u shpall Fredi Beleri i “Bashkë Fitojmë”, me 3837 vota, edhe pse gjykata e Vlorës e la në burg për korrupsion aktiv në zgjedhje.