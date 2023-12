Përfundon mbledhja e PS, zbulohet "plani" i Ramës për marrëveshjen për refugjatët

Marrëveshja për refugjatëve me Italinë do të diskutohet në seancën plenare të së enjtes. Vendimi u mor në mbledhjen e Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, ku u përcaktuar edhe axhenda që do të ndiqet në mbledhjen e Kuvendit të enjten.

Po ashtu, mazhoranca vendosi që drafti i prezantuar lidhur me ndryshimet e masave ndëshkimore të votohet të enjten, më herët seç ishte parashikuar.

Drafti i prezantuar ashpërson skajshëm masat ndëshkimore ndaj të gjithë deputetëve që shkaktojnë rrëmujë, kaos dhe tensione në Parlament dhe u prezantua pas tensioneve të shkaktuara nga opozita në seancat plenare.