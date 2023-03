Përfundon mbledhja e grupit të Partisë Demokratike/ Reagon menjëherë Açka dhe Agalliu dhe dalin me vendimin e prerë

Pas përfundimit të mbledhjes së grupit të Partisë Demokratike, deputetët Flura Açka dhe Arbi Agalliu konfirmuan qëndrimet që kanë shprehur edhe gjatë mbledhjeve të zhvilluara në selinë e re të PD-së që drejtohet nga Enkelejd Alibeaj.

Ata thanë se do të mbështesin vetëm kandidatët që do të garojnë me siglën dhe me logon e Partisë Demokratike duke refuzuar të japin një përgjigje të qartë se çfarë qëndrimi do të mbajnë, si Açka në Elbasan dhe Agalliu në Vlorë, ndaj kandidatëve që kanë dalë nga primaret.

Raportohet se në këtë mbledhje u diskutua rreth mënyrës së organizimit dhe shpërndarjes së deputetëve, por dhe funksionarëve të tjerë të Partisë Demokratike në terren për fushatën e 14 majit.