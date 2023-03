Përcahen demokratët, kryesia e Alibeajt nxjerr emrin e kandidatit për Tiranën

Drejtuesi politik i Gjirokastrës Roland Bejko do të jetë kandidati i PD për Bashkinë e Tiranës.

Bejko ka marrë voten e shumicës së anëtarëve të Kryesisë përballë kandidaturës së Jonila Godoles.

Vendimi është shoqëruar me debate pasi kundër nxjerrjes së kandidatit për Bashkine e Tiranës kanë qenë Gazment Bardhi, Jorida Tabaku e Dhurata Çupi.

Mësohet se një prej figurave të rëndësishme të PD, Jorida Tabaku ka dalë kundër nxjerrjes së kandidatëve për Tiranën por edhe bashkitë e tjera.

“Une jam kunder kandidateve per kryetare bashkie te tjere nga opozita. Per me teper ne tirane, durres e elbasan!

Percarja e partise ne baze eshte shume e sidomos ne tirane dhe cdo gje e tille thjesht do ta perkeqesonte!

Me duhet te mendojme per emrin e PD e per logon e PD e duhet ta mbrojme ate te ngrihet e jo te rrudhet! Jeni duke vepruar gabim po e zvogeloni PD!

Na lejoni te fokusojme energjite ne listat e keshillit bashkiak dhe te emri i subjektit partia demokratike”- ka deklaruar ne mbledhje Jorida Tabaku, citon Vizion Plus.

Grupi i Berishes nderkohe ka dale me kandidat Belind Kellicin dhe akti i grupit te Alibeajt, perben percarjen zyrtare te demokrateve ne Tirane.